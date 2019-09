Unfälle : Autofahrer mit 1,27 Promille verursacht Unfall

Bei einem Unfall bei Siedenbollentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Ein 50 Jahre alter betrunkener Autofahrer war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Transporter zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige Transporterfahrer und der Unfallverursacher wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

von dpa

28. September 2019, 13:23 Uhr

Beim Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 1,27 Promille festgestellt. Er musste noch an der Unfallstelle seinen Führerschein abgeben. Die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt.