Brände : Autobrände im Landkreis Rostock: Polizei sucht Brandstifter

von dpa

30. September 2019, 08:30 Uhr

Nach zwei rätselhaften Autobränden in Greifswald und Tessin (Landkreis Rostock) sucht die Polizei nach den Verantwortlichen. In beiden Fällen vom Wochenende besteht nach Angaben von Polizeisprechern vom Montag Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung. In der Kleinstadt Tessin war in der Nacht zu Sonntag ein Auto in Flammen aufgegangen, dass auf dem Hinterhof eines Wohnhauses geparkt war. Der Schaden wurde auf 30 000 Euro geschätzt. In Greifswald war am Samstag ein Auto im Plattenbaustadtteil Schönwalde ausgebrannt. Hinweise auf mögliche politische Hintergründe gebe es bisher nicht, hieß es.