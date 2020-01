Unfälle : Auto überschlägt sich bei Glätte auf der A20

von dpa

05. Januar 2020, 11:33 Uhr

Neubrandenburg (dpa) - Zwei Menschen haben sich bei dem Überschlag ihres Autos auf glatter Fahrbahn auf der Autobahn 20 am Sonntagmorgen bei Neubrandenburg verletzt. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin aus Hamburg war mit ihrem Wagen gegen 7.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg-Ost und Neubrandenburg-Nord gegen die Mittelplanke gestoßen und nach rechts von der A20 abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend überschlug sich ihr Auto zweimal. Die Frau und ihr 56 Jahre alter Beifahrer wurden mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.