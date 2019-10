Unfälle : Auto prallt gegen Baum: zwei Verletzte

Ein 72-Jähriger und seine 71-jährige Beifahrerin sind auf der Bundesstraße 104 bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Die beiden waren aus Friedland kommend in Fahrtrichtung Neubrandenburg unterwegs, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Kurz hinter der Ortschaft Küssow kam der Fahrer am Samstagnachmittag nach links von der Straße ab. Dort stieß er mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Das Auto wurde aufgrund des Aufpralls zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

von dpa

13. Oktober 2019, 12:00 Uhr

Der 72-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die 71-jährige Beifahrerin konnte sich mit Hilfe von Zeugen aus dem Auto befreien. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Schwerverletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich laut den Angaben auf rund 15 500 Euro. Die Bundesstraße 104 war wegen der Bergung für etwa eine Stunde voll gesperrt.