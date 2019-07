Kriminalität : Auto kracht mit Lastwagen zusammen: Vorfahrt genommen

von dpa

06. Juli 2019, 16:33 Uhr

Ein Auto hat einem Lastwagen bei Ribnitz-Damgarten auf der Bundesstraße 105 die Vorfahrt genommen und ist mit ihm kollidiert. Der 30 Jahre alte Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen, wie die Polizei Neubrandenburg am Samstag mitteilte. Der Mann sei bei Rot in die Kreuzung gefahren und dort mit dem LKW zusammengestoßen. Das Auto schleuderte gegen die Ampelanlage. Der Sachschaden wurde auf rund 20 000 Euro beziffert.