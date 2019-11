Kriminalität : Auto in Brand gesteckt: Feuer beschädigt auch ein Haus

von dpa

07. November 2019, 07:53 Uhr

Die Polizei in Güstrow ermittelt wegen eines Brandanschlags auf ein Auto. Wie eine Sprecherin am Donnerstag erklärte, hörten Zeugen am Mittwoch einen lauten Knall, bevor der Wagen auf einem Platz in der Nähe des Bahnhofs in Flammen aufging und ausbrannte. Das Feuer beschädigte auch Fenster und Balkonverkleidung eines Gebäudes. Ein Brandgutachter habe das Autowrack bereits untersucht. Ermittelt wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung, der Hintergrund war zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt.