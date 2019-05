Immobilien : Auktion mit denkmalgeschütztem Kulturhaus, Gutshof und Insel

Ein denkmalgeschütztes Kulturhaus aus der Stalin-Zeit, ein Gutshof und eine Flussinsel gehören zu den Objekten, die an diesem Samstag in Rostock versteigert werden sollen. Das teilte die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG am Mittwoch mit. Das ehemalige Gutshaus mit Park und Obstgarten liegt am Kämmericher Hofsee bei Altkalen in der Mecklenburgischen Schweiz. Die 16 000 Quadratmeter große Immobilie mit saniertem Herrenhaus soll mindestens 400 000 Euro bringen.

von dpa

22. Mai 2019, 08:25 Uhr

Das Kulturhaus mit einem Saal für 450 Menschen wurde in den 50er Jahren im vorpommerschen Murchin unweit der Zufahrt zur Insel Usedom gebaut. Das stark sanierungsbedürftige Gebäude hat fast 2000 Quadratmeter Fläche und war nach 1990 als Großraumdisko genutzt worden. Das Mindestgebot liegt bei 10 000 Euro. In einem ähnlich riesigen Kulturhaus-Denkmal in Zinnowitz auf Usedom entstehen derzeit Eigentumswohnungen.

Zudem wird eine 6000 Quadratmeter große Insel im Fluss Uecker bei Hoppenwalde (Vorpommern-Greifswald) versteigert. Sie liegt in einem Vogelschutzgebiet und soll 1500 Euro kosten. Insgesamt kommen bei der Auktion 53 Immobilien im Wert von mehrere Millionen Euro zum Aufruf, darunter auch Grundstücke auf den Ostseeinseln Rügen und Hiddensee.