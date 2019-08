Kulturpolitik : Arbeit an kulturpolitischen Leitlinien für MV auf Zielgerade

Die Kulturschaffenden in Mecklenburg-Vorpommern erhoffen sich von den angekündigten kulturpolitischen Leitlinien eine deutlich bessere Zusammenarbeit mit dem Land. Die wichtigsten Ziele seien dabei mehr Transparenz in der Kulturförderung, finanzielle Planungssicherheit für Künstler und Einrichtungen sowie eine stärkere Einbeziehung in Entscheidungsprozesse. Das sagte der Vorsitzende des Landeskulturrats, Michael Körner, am Dienstag in Schwerin.

06. August 2019, 15:23 Uhr

Gemeinsam mit Kulturministerin Bettina Martin (SPD) zog er eine positive Zwischenbilanz bei der Erarbeitung der kulturpolitischen Leitlinien. Das Konzept soll nach Angaben Martins Anfang 2020 vorgelegt werden und dann Grundlage einer «konzeptgeleiteten Kulturpolitik» sein. Laut Ministerin stellt das Land neben der Förderung von Theatern und Museen jährlich zehn Millionen Euro für die Unterstützung von Kunst und Kultur bereit. Von 2020 an sollen die jahrzehntelang unveränderten Mittel um 2,5 Prozent im Jahr angehoben werden.