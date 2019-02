Notfälle : Anwohner findet Leiche von 68-Jährigem am Straßenrand

von dpa

24. Februar 2019, 09:20 Uhr

Ein Anwohner hat in Dargun im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Leiche eines 68 Jahre alten Mannes am Straßenrand gefunden. Die Kriminalpolizei untersuche die Todesursache, teilte die Polizei mit. Demnach lag der Tote am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad im Ortsteil Kützerhof. Anzeichen für ein Fremdverschulden gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.