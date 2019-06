Unfälle : A24 nach Lkw-Unfall und Fahrzeugbrand teilweise blockiert

von dpa

19. Juni 2019, 09:23 Uhr

Ein brennender Transporter und ein verunglückter Lastwagen haben am Mittwochmorgen den Verkehr auf der Autobahn 24 bei Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) zeitweise behindert. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, kam der Lastwagen in Fahrtrichtung Berlin ins Schleudern, durchbrach die Mittelleitplanke und kam auf der anderen Autobahnseite zum Stehen. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, der Verkehr sei in beiden Richtungen stark eingeschränkt. Der Schaden wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt. Wenige Kilometer weiter bei Gudow sei ein Transporter aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die A24 verbindet Berlin und Brandenburg mit Mecklenburg und Hamburg.