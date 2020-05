Verkehr : A19 bei Güstrow: Standspur-Sanierung fertig

Autofahrer haben nach fünf Tagen außerplanmäßiger Umleitung auf der Autobahn 19 bei Güstrow in Fahrtrichtung Berlin jetzt wieder frei Fahrt. Wie das Schweriner Verkehrsministerium mitteilte, wurden die plötzlich nötigen Sanierungsarbeiten zwischen den Abfahrten Güstrow Süd und Krakow am Freitagvormittag abgeschlossen. Dort musste die durch Abnutzung in Teilen gerissene Standspur auf etwa 1,7 Kilometern einen neuen Belag erhalten, um dem in den nächsten Wochen erwarteten Lkw-Verkehr standhalten zu können. Zeitweise kam es durch die Umleitung über die Bundesstraße 103 zu Staus.

von dpa

15. Mai 2020, 14:10 Uhr

Die schnelle Reparatur innerhalb weniger Tage war nötig, weil diese westliche Autobahnseite für mehrere Wochen auch den kompletten Verkehr von der Gegenrichtung - der Fahrtrichtung nach Rostock und zur Ostsee - aufnehmen muss. Damit führen nun je zwei eingeengte Fahrspuren auf der westlichen Autobahnseite in beide Richtungen. Das betrifft auch den erwartet stärkeren Ausflugsverkehr zu Himmelfahrt und Pfingsten von und zur Ostsee. Die A19 ist die Hauptzufahrt von Süden für Ostsee-Ausflügler.

