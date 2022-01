Lützow : Sturmtief „Nadia“ sorgt für erste Schäden in Nordwestmecklenburg

Feuerwehren aus Nordwestmecklenburg sind seit Samstagabend im Einsatz, um Sturmschäden zu beseitigen.

Lützow | Sturmtief „Nadia“ hat in Nordwestmecklenburg erste Schäden verursacht. So musste die Freiwillige Feuerwehr Lützow zu Einsätzen auf der B 104 und in der Nähe von Pokrent ausrücken. Dort waren Äste und Bäume auf Straßen gekracht. Verletzt wurde niemand. Die Lützower und andere Feuerwehren der Region stellen sich auf weitere Einsätze ein. Denn „Nadia“ soll mit Orkanstärke über den Norden hinwegfegen. Herabstürzender Ast zerstörte Stromleitung Neben der Feuerwehr Lützow rückte inzwischen auch die Feuerwehr Mühlen Eichsen aus mit dem Ziel Schönfeld. Dort war ein Ast mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern auf eine Stromleitung gestürzt. In drei Haushalten fiel nach Angaben der Einsatzkräfte daraufhin der Strom aus. Die Wemag rückte an, um den Schaden zu beheben. Auch Feuerwehrleute aus Demern sind im Einsatz, nachdem bei Woitendorf ein Baum auf eine Straße gekracht war. Ausgerückt zu Einsätzen sind bislang auch Feuerwehren aus Gadebusch, Rehna, Dechow, Rieps und Groß Molzahn. Der Rehnaer Amtswehrführer Henry Wanzenberg rät Einwohnern der Region, in den nächsten Stunden am besten zu Hause zu bleiben. Denn derzeit sei es aufgrund des Sturmtiefs vielerorts zu gefährlich. ...

