Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 9: Was sind eigentlich Fake News?

Hier geht es zur Lösung von Quiz 9 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

14. Januar 2021, 17:07 Uhr

Das war die Frage:

Die Stiftung Neue Verantwortung hat eine Abbildung mit dem Namen „Was Fake News sind und was nicht“ auf ihrer Webseite veröffentlicht. In der Grafik gibt es vier Felder, in denen Fake News erklärt werden. Wie lauten die Überschriften dieser vier Boxen? Was gehört zu Fake News?

Hier ist die Antwort:

Desinformation, Misinterpreted Content, Manipulated Content, Fabricated Content

Lösungsweg:

Wir üben weiter, was wir zuvor gelernt haben. Es gilt, aus der Fragestellung die korrekten Suchhinweise zu entnehmen und auch die richtigen Operatoren einzusetzen. In diesem Falle lautet die Suchphrase:

Stiftung Neue Verantwortung "Was Fake News sind und was nicht"

Daraufhin findet man das entsprechende PDF. Wenn du es öffnest, hast du zwei Möglichkeiten: Entweder nutzt du im PDF die Suchfunktion und suchst nach "Was Fake News sind und was nicht" oder du musst das PDF lesen und aufpassen, wann die Abbildung auftaucht.