Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 5: Fakten richtig checken

Hier geht es zur Lösung von Quiz 5 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

14. Januar 2021, 17:07 Uhr

Das waren die Fragen:

Kannst du jetzt eine bestimmte Seite auf der Webseite “Klickwinkel” finden? Wir suchen kein PDF. Wir wissen, dass der Artikel diese Worte enthält:

Facebook oder Instagram

Falschnachricht

Zweifelsfällen

Dieses Wort wird nicht benutzt:

Desinformation

Hier ist die Lösung:

https://klickwinkel.de/tutorials/wie-sich-fake-news-verbreiten/

Unser Lösungsweg:

Wir wissen, dass wir nach etwas suchen müssen, das mit 'Klickwinkel' zu tun hat. Das ist das erste Schlagwort. Danach fügst du die Suchwörter hinzu, die wir dir gegeben haben. Deine Suche sieht dann so aus:

Klickwinkel (Facebook OR Instagram) Falschnachricht Zweifelsfällen

Wenn du diese Suche auslöst, siehst du mehr als 3000 Suchergebnisse. Wir wissen aber auch, dass das Wort ‘Desinformation’ nicht in unserem gesuchten Ergebnis vorkommt. Deshalb schließen wir es aus. Nun sieht der Text in der Suchleiste so aus:

Klickwinkel (Facebook OR Instagram) Falschnachricht Zweifelsfällen -Desinformation

Jetzt siehst du nur noch ein paar Suchergebnisse, von denen nur zwei auf der Website Klickwinkel.de und eine davon ist eine PDF-Datei. Diese kannst du also ausschließen. Also ist die URL, die wir suchen:

https://klickwinkel.de/tutorials/wie-sich-fake-news-verbreiten/