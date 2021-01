Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 3: Welches Tier wurde im August verzweifelt gesucht?

Hier geht es zur Lösung von Quiz 3 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

14. Januar 2021, 17:07 Uhr

Das war die Frage:

Frage: Am 28. August 2020, einem Freitag, wurde in Sachsen-Anhalt eine große Suchaktion nach einem Tier gestartet. Was für ein Tier war das?

Hier ist die Lösung:

Antwort: Es handelte sich um ein Krokodil.

Unser Lösungsweg:

Du beginnst mit der Suchen nach den wichtigen Stichwörtern, zum Beispiel:

Sachsen-Anhalt, Tiere, suchen

Um aus den Millionen Resultaten das zu finden, was du suchst, wählst du beim Filter "Zeitraum" für das Startdatum den 28. August 2020 und als Enddatum einen späteren Tag. Drücke auf "Los" und die Resultate werden gefiltert. Jetzt solltest du einige Artikel über ein Krokodil finden, das in der Nähe des Flusses Unstrut gesichtet wurde.