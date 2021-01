Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 26: So kommst du Fake News in YouTube-Videos auf die Schliche

Hier geht es zur Lösung von Quiz 26 der Serie Facts and Fakes.

14. Januar 2021, 17:08 Uhr

Das waren die Fragen:

Schau dir dieses dieses YouTube-Video an:

https://www.youtube.com/watch?v=BXco-zW4Tdk

Frage 1: Anscheinend wurde das Video am 8. Juni 2016 hochgeladen. Kannst du genau sagen, wann genau es hochgeladen wurde? Wir suchen nach dem Datum und der Ortszeit.

Frage 2: In welcher Straße wurde dieses Video aufgenommen?

Unsere Lösung:

Antwort 1: 2016-06-08 20:40:43 / 8. Juni 2016, 20:40

Antwort 2: Hamburg, Jungfernstieg

Unser Lösungsweg:

Für die erste Frage laden wir das Video in den YouTube DataViewer hoch. Wir drücken auf den Knopf “Go” - und sehen, dass das Video um 18:40:43 hochgeladen wurde. Das ist allerdings die UTC-Zeit, also zum Beispiel die Zeit in Großbritannien. Wir müssen also auf unsere Ortszeti umstellen. Dazu klicken wir auf den Link "Convert in local time" und die Website von timeanddate wird geöffnet. Wir nennen die Stadt aus, in der es aufgenommen wurde: Hamburg. Die Ortszeit zum Zeitpunkt des Hochladens des Videos war: 20:40:43

Die zweite Frage ist etwas schwieriger: Wir müssen uns die Details im Video genau ansehen. In der Beschreibung können wir schon lesen, dass es wahrscheinlich in Hamburg aufgenommen wurde. Aber wir brauchen noch einige weitere Hinweise. Wir sehen Wasser - aber in Hamburg gibt es viel Wasser, also hilft das nicht unbedingt weiter. Also schauen wir uns das Video an und schreiben alles auf, was wir in der Gegend sehen, wie:

Am Anfang steht ein Gebäude, auf dem mehrmals das Wort "Swatch" steht. Vielleicht ein Swatch-Shop?

Nach fünf Sekunden sieht man auf demselben Gebäude goldene Buchstaben, die "Wemfe" oder "Wempe" heißen könnten.

Vor diesem Gebäude stehen große, quadratische Objekte, die zu groß aussehen, um eine Bushaltestelle zu sein. U-Bahn? Kleine Geschäfte?

Nach 20 Sekunden sehen wir ein anderes Gebäude mit einem Namen. Es könnte “Alsterhaus” sein.

Etwas weiter links neben dem Schriftzug 'Alsterhaus' befindet sich ein sehr großes Apple-Logo. Vielleicht gibt es dort einen Apple Store?

Wir können dieses Video weiter ansehen, aber jetzt, nach 20 Sekunden, haben wir bereits versucht, den Ort zu finden. So können wir auf Google Maps nach Namen suchen:

Swatch Hamburg (es gibt zwei Swatch Stores)

Alsterhaus Hamburg

Apple Store Hamburg

Wemfe Hamburg (das von Google zu Wempe korrigiert wird)

Alle Ergebnisse, auch diejenigen mit mehreren Treffern, finden Sie in der Nähe des großen Einkaufszentrums "Alsterhaus", in der Nähe eines kleinen quadratischen Stücks Wasser namens "Binnenalster". Wir können in diesen Bereich hineinzoomen und den kleinen „Pegman“ vor den Swatch-Laden ziehen. Wenn wir uns ein bisschen mehr von dem Video ansehen, können wir genau bestimmen, wo sie gesungen haben, und wir können den Bereich von Google Street View vergleichen, um herauszufinden, dass wir uns am richtigen Ort befinden, auf dem Jungfernstieg in Hamburg.