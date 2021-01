Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 25: Uhrzeiten verifizieren wie Profis - mit dem Sonnenverlauf

Hier geht es zur Lösung von Quiz 25 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

14. Januar 2021, 17:08 Uhr

Das war die Frage:

Öffne Sie https://www.sonnenverlauf.de/, suche nach "Fernsehturm, Berlin" und schalte den "ESRI Satelliten" ein. Siehst du den Fernsehturm?

Stelle jetzt das Datum auf: 7. April 2019. Wir gehen davon aus, dass an diesem Tag das Foto aufgenommen wurde.

Als nächstes stellst du die "Objekthöhe" auf 100 Meter ein.

Spiele ein bisschen mit den Einstellungen und richte den berechneten Schatten an dem Schatten im Satellitenbild aus.

Frage: Zu welcher Uhrzeit wurde das Foto aufgenommen? Welche Zeit ist am wahrscheinlichsten?

A: 12:00 Uhr

B: 13:00 Uhr

C: 14:00 Uhr

D: 15:00 Uhr

Unsere Lösung:

Antwort: D.

Unser Lösungsweg:

Mit diesem Link kommst du direkt zur richtigen Lösung:

https://www.sonnenverlauf.de/#/52.5207,13.4093,16/2019.04.07/15:00/100/1

Wir suchen nach dem Ort und setzen das Datum wie oben in der Anleitung. Dann ändern wir die "Objekthöhe" auf 100 Meter - und wir sehen, dass die schwarze Linie viel länger und sichtbarer wird. Als nächstes stellen wir sicher, dass sich unser kleiner orangefarbener Kreis in der Mitte des Bildschirms genau auf dem Fernsehturm befindet. Denn wir möchten ja versuchen, den Schatten so genau wie möglich zu messen. Also klicken wir auf den Fernsehturm, irgendwo am Anfang des Schattens, den wir im Satellitenbild sehen.

Wenn du die kleine Sonne im Schieberegler oben nach links und rechts ziehst, siehst du, wie sich der Schatten über den Bildschirm bewegt. Wir verschieben ihn langsam im exakt gleichen Winkel wie der Schatten auf dem Satellitenbild, bis die beiden Linien übereinstimmen.

Wir lesen die Zeit auf der linken Seite ab und sehen, dass es 15:00 Uhr ist, vielleicht ein paar Minuten früher oder später. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass das Satellitenbild um 15 Uhr von einem Satelliten hoch oben im Weltraum aufgenommen wurde. Die richtige Antwort ist also: D.