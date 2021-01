Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 22: Orte finden mit Google Maps und Google Street View

Hier geht es zur Lösung von Quiz 22 der Serie Facts and Fakes.

14. Januar 2021, 17:08 Uhr

Das war die Frage:

Wir haben auch einen Spaziergang gemacht und in Deutschland einen Spieleladen namens “Capito” gefunden. Versuche, diesen Laden mit Google Maps zu finden. Mithilfe von Google Street View solltest du überprüfen können, ob du das richtige Geschäft gefunden hast.

Google Street View

Frage: Welches Tier ist auf der anderen Straßenseite zu sehen, wenn du in derselben Straße stehst, in der das Foto aufgenommen wurde?

Unsere Lösung:

Antwort: Eine Kuh

Unser Lösungsweg:

Wir googlen nach "Capito Spieleladen" und stellen fest, dass es in Leipzig drei mit diesem Namen gibt. Wenn wir in Google Maps nach Capito Spieleladen suchen, sehen wir, dass es außerdem noch einen in Dresden gibt. Wir können in Google Maps nacheinander auf die Shops klicken, und wenn wir ein wenig nach unten scrollen, sehen wir die Streetview- und 360-Grad-Fotos. Wir machen das für "Capito - Der Spieleladen Leipzig 1" - und sehen den Laden aus unserem Bild.

Durch Ziehen des Fotos können wir mehr von der Straße sehen und uns umdrehen. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein Galeria Kaufhof mit Schaufenstern. In einem der Fenster sehen wir ein großes Poster mit einer Kuh.

Es gibt noch einen zweiten Weg: Erinnerst du dich daran, dass wir in Kapitel 4 über die umgekehrte Bildersuche gesprochen haben? Google selbst erkennt den Shop bei der Suche mit diesem Bild nicht. Aber die russische Suchmaschine Yandex kann dir genau sagen, um welchen Shop es sich handelt. Probier es mal aus!