Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 2: Findest du dieses gruselige Gericht mit Schnecken und Erdnussbutter?

14. Januar 2021, 17:07 Uhr

Das waren die Fragen:

Auch wenn Halloween nur einmal im Jahr ist, haben wir heute etwas Gruseliges für dich. Wenn dieses Gericht auf den Tisch kommt, wärst du bestimmt lieber nicht eingeladen: Es hat Zutaten wie Erdnussbutter, Marshmallows, Käse, Schnecken und Sülze!

Frage 1: Wie heißt dieses Gericht?

Frage 2: Wer hat die Gewinner-Zutaten zufällig zusammengestellt?

Frage 3: Wie viele Personen haben das Gericht probiert?

Hier ist die Lösung:

Antwort 1: Halloween-Horror-Pizza

Antwort 2: Vanessa

Antwort 3: 4 Personen

Unser Lösungsweg:

Wenn du die Zutaten als Stichwörter in die Google-Suche eingibst, findest du das Gericht auf der Webseite von MDR Sputnik: https://www.sputnik.de/sendungen/sputniker-am-nachmittag/halloween-horror-pizza-100.html

Wenn du den Artikel durchliest, findest du die Antworten auf die erste und zweite Frage: Das Gericht heißt Halloween-Horror-Pizza und die Sputnik-Mitarbeiterin Vanessa hat zufällig die Zutaten aus Vorschlägen der Zuhörer ausgewählt.

Die dritte Antwort: Im Text steht, das “drei mutige Männer” von der Pizza kosten. Am Ende des Artikels findest du aber ein Video, in dem die Pizza probiert wird. Vier Personen beißen hier in die Pizzastücke - und finden sie richtig eklig.