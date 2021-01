Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 19: Farben, GIFS und mehr - meisterst du die Google-Bildersuche?

Hier geht es zur Lösung von Quiz 19 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

14. Januar 2021, 17:08 Uhr

Das waren die Fragen:

Auf der offiziellen Webseite der Stadt Leipzig gibt es eine graue Zeichnung eines Fußballs. Versuche, dieses Bild zu finden, indem du die hier bereitgestellten Informationen geschickt nutzt. Öffne dann den Link, über den dieses Bild angezeigt werden soll.

Frage 1: Welche Jahreszahl steht auf der Seite über dem Löwenkopf?

Frage 2: Neben dem Bild, das wir suchen, steht "montags bis freitags". Aber um welche Uhrzeit?

Hier ist die Lösung:

Antwort 1: Altenburg (Thüringen)

Antwort 2: Burgstraße und Brühl

Unser Lösungsweg:

Wir kopieren zuerst die Adresse dieses Bildes auf svz.de, indem wir das Bild mit der rechten Maustaste anklicken und “URL kopieren” oder “Bildadresse kopieren” anklicken. Wir suchen dann auf www.reverseimagesearch.org/de in der Google-Bildersuche, finden aber nicht leicht eine gute Übereinstimmung. Google zeigt uns viele verschiedene Brunnen. Als nächstes versuchen wir es mit Bing, das ist die nächste Suchmaschine. Bing zeigt uns Bilder, die dem von uns hochgeladenen Brunnen ähneln. Eines der Ergebnisse stammt von einer Website namens "Wikimedia" und trägt den Titel:

Altenburg Skatbrunnen.

Wir können dann zu Google gehen, um nach "Altenburg Skatbrunnen" zu suchen, und wir erhalten einige Ergebnisse. Wir können auch auf die Karte klicken, die in Google angezeigt wird, und sie bringt uns tatsächlich in die Stadt Altenburg in Thüringen. Unter den Karten steht die Adresse: Markt 17. Aber wir müssen die beiden Straßennamen finden, die entlang dieser Stelle verlaufen.

Wir klicken auf das Kartensymbol und wenn wir hineinzoomen, sehen wir, dass sich neben diesem Wahrzeichen zwei Straßen befinden: Burgstraße und Brühl.