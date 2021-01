Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 18: “Reverse Image Search” - Faktencheck mit der umgekehrten Bildersuche

Hier geht es zur Lösung von Quiz 18 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

14. Januar 2021, 17:08 Uhr

Das waren die Fragen:

Unten siehst du ein Bild, das in einem Nachrichtenartikel verwendet wurde. Beantworte uns folgende Fragen mit Hilfe der "Reverse Image Search".

Frage 1: Wie lautet der Titel des Artikels, in dem das Foto verwendet wurde?

Frage 2: Das Foto wurde auf svz.de und nnn.de verwendet. Auf welcher anderen Website erscheint das Foto noch?

Hier ist die Lösung:

Antwort 1: "Jetzt ist der Weg über die Warnow ganz geschlossen"

Antwort 2: prignitzer.de ODER nnn.de

Unser Lösungsweg:

Um zu sehen, ob das Foto an anderer Stelle angezeigt wird, kannst du mit der rechten Maustaste auf das Foto in Chrome klicken und "In Google nach dem Bild suchen" auswählen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung der Option "URL kopieren", die wir dann unter https://images.google.com kopieren.

Wenn Google gesucht hat, sehen wir zuerst Fotos, die so ähnlich aussehen, gefolgt von Fotos, die Google als genau dasselbe Bild erkennt. Du wirst bald den Titel sehen können, der lautet: "Jetzt ist der Weg über die Warnow ganz geschlossen". Wenn du dem Link folgst, kommst du auf den ganzen Artikel: https://www.svz.de/lokales/buetzower-zeitung/jetzt-ist-der-weg-ueber-die-warnow-ganz-dicht-id23641427.html

Unter den Titeln sehen wir auch sofort, auf welchen Webseiten die Bilder gefunden wurden - unter der Überschrift “Seiten mit übereinstimmenden Bildern”. Bei Google kann es sein, dass unterschiedlichen Personen unterschiedliche Ergebnisse angezeigt werden.

Es wird einige Ergebnisse mit diesen drei URLs geben:

- svz.de.

- nnn.de

- prignitzer.de