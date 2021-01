Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 12: Fake News erkennen? Das Impressum hilft weiter

Hier geht es zur Lösung von Quiz 12 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

14. Januar 2021, 17:07 Uhr

Das waren die Fragen:

Auf der Webseite “News for Friends” wurden jahrelang viele irreführende Artikel veröffentlicht. Und weil es kein Impressum gab, war nie klar, wer dahinter steckte. Einer der harmloseren Artikel hatte zum Beispiel den Titel: "Bill Gates unterstützt einen 1-Milliarden-Dollar-Plan zur Abdeckung der Erde bei der 'Big Brother' Satellitenüberwachung". Inzwischen wurden die alten Artikel alle entfernt - und es gibt ein Impressum. Aber ist die Seite eine zuverlässige Nachrichtenquelle? Das testen wir mit folgenden Fragen:

Frage 1: Wo ist das Unternehmen registriert, das die Webseite jetzt betreibt?

Frage 2: Was hat die Website https://www.versichert.berlin/ damit zu tun?

Unsere Lösung:

Antwort 1. Inhaber von "News for Friends" ist die Firma "InterWebs Ltd.", die in Sofia, Bulgarien, registriert ist, aber eine deutsche Telefonnummer hat.

Antwort 2: Die Website https://www.versichert.berlin/ hat im impressum als Eigentümer das gleiche Unternehmen wie "News-for-Friends".

Unser Lösungsweg:

Die Seite "News for Friends" finden wir durch eine einfache Google-Suche. Ganz unten findest du das Impressum, und im Impressum den Namen des Unternehmens. DIesen Namen sichen wir wieder bei Google und öffnen die Website. Auffallend ist, dasss auf der Website dieses Unternehmen steht: "Juicy Web Traffic. Web traffic is the oil of the Internet, essiantial for every online business." Auf Deutsch: "Juicy Web Traffic. Web Treffic ist das Öl des Internets, das für jedes Online-Geschäft unerlässlich ist."

Was du nicht so schnell herausfinden kannst, wir aber recherchiert haben: Das Unternehmen hat Dutzende von Websites, die auf demselben Webserver laufen. Von Websites über Webdesign bis hin zu Nachrichten, von Kryptowährungen bis zu Versicherungen. Zumindest sieht es nicht wie ein Medienunternehmen aus.

Für die zweite Frage öffnen wir die oben genannte Website und suchen hier nach einem Impressum. Hier sehen wir den gleichen Besitzer wieder und den Hinweis auf "News for Friends".