Facts & Fakes : Lösung zu Quiz 11: Welches soziale Netzwerk lieben junge Leute besonders?

von svz.de

14. Januar 2021, 17:07 Uhr

Das waren die Fragen:

Finde den Jugend-Internet-Monitor 2020 des Vereins SaferInternet und schau ihn dir genau an.

Frage 1: Wie lauten laut Jugend-Internet-Monitor die großen sechs Social-Media-Plattformen, die am meisten von Jugendlichen verwendet werden?

Frage 2: Welche Plattform hatte im letzten Jahr den stärksten Zuwachs?

Frage 3: Welcher Social-Media-Dienst konnte in den letzten fünf Jahren den stärksten Zuwachs in der Statistik verzeichnen?

Lösung:

Antwort 1: Die großen Plattformen laut Jugend-Internet-Monitor sind:

WhatsApp YouTube Instagram Snapchat Facebook TikTok

Antwort 2: Der größte Zuwachs lag im Vorjahr bei TikTok.

Antwort 3: In den letzten fünf Jahren war es Instagram.

Unser Lösungsweg:

Mithilfe einer Suchmaschine musst du natürlich zuerst den Jugend-Internet-Monitor finden. Das ist nicht besonders schwer, zielführend ist die Eingabe:

Saferinternet Jugend Internet Monitor

Dann kommst du auf diese Webseite:

https://www.saferinternet.at/services/jugend-internet-monitor/

Schau dir jetzt die Grafik genau an: Die größten sechs Plattformen erkennt man auf den ersten Blick, die erste Frage ist also beantwortet. Für Frage 2 und 3 schaust du dir die Kurven im unteren Teil der Grafik an. Dort kannst du die Antworten ablesen.