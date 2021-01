Facts & Fakes : Lösung zum Quiz 1: Finde den Mann, der mit einem alten Tanz-Video berühmt wurde

Hier geht es zur Lösung von Quiz 1 der Serie Facts and Fakes.

von svz.de

13. Januar 2021, 14:42 Uhr

Das waren die Fragen:

Frage 1: Kannst du den Artikel finden, den der Tagesspiegel im April 2013 zu dem Thema veröffentlicht hat?

Frage 2: Wie heißt dieser Mann laut Musik Express?

Frage 3: Ist der Name richtig geschrieben?

Hier ist die Lösung:

Antwort 1: https://www.tagesspiegel.de/berlin/internetstar-techno-wikinger-verklagt-den-macher-seines-films/8016038.html

Antwort 2: Gunther Ackermann

Antwort 3: Nein

Konntest du das Quiz lösen?

Unser Lösungsweg:

Am Anfang der Recherche steht eine einfache Google-Suche. Gib in das Feld die Stichwörter ein, die beschreiben, was du suchst. In diesem Fall: Berlin, Video, Tänzer, viral

Unter den Ergebnissen ist auch die Wikipedia-Seite “Techno Viking”. Dort findest du in den Einzelnachweisen an der dritten Stelle eine URL, die zum gesuchten Artikel der Zeitung Tagesspiegel führt. Und das ist die Antwort auf die erste Frage!

In diesem Tagesspiegel-Artikel kannst du zwar noch nicht den Namen des Tänzers, aber noch mal den Namen dieses Memes finden: "Techno Viking". Wenn du dann "Techno Viking" als Suchbegriff bei Google eingibst, gelangst du von dort auch auf die Seite von Musik Express und den gesuchten Artikel, in dem der Name genannt wird: Gunther Ackerman. Die zweite Frage ist beantwortet.

Um herauszufinden, ob dieser Name richtig oder falsch geschrieben wurde, googelst du ihn einfach - und findest den richtigen Namen: Gunther Ackermann, mit zwei “n” am Ende. Google fragt dich: “Meintest du Gunther Ackermann?” und führt dich zu weiteren Informationen. Damit lautet die Antwort auf die dritte Frage: nein.