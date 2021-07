Gesundheit : Gehäufte Corona-Infektionen: Kreis bricht Ferienlager ab

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat eine Ferienlager mit 75 Kindern wegen gehäufter Corona-Infektionen vorzeitig beendet.

Rostock | Wie ein Sprecher des Landkreises am Mittwoch sagte, stammten die Teilnehmer im Alter von 9 bis 13 Jahren hauptsächlich aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus einigen anderen Bundesländern. Sie seien nun zu Hause in Quarantäne. Die Anordnung zur Schließung sei schon am 21. Juli ausgestellt worden. Ein weiteres geplantes Ferienlager mit neuen Kind...

