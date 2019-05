Notfälle : 90-Jähriger als Geisterfahrer

Ein 90 Jahre alter Autofahrer hat auf der A19 bei Rostock gewendet und ist als Geisterfahrer wieder nach Hause gefahren. Der Rentner war am Donnerstag in Richtung Norden am Kreuz Rostock unterwegs, wie ein Polizeisprecher erklärte. Zeugen beobachteten, wie das Auto plötzlich wendete und auf der eigentlichen Überholspur wieder zurück nach Süden fuhr. Er sei in Kavelstorf von der Autobahn abgefahren. Beim Falschfahren sei zum Glück nichts passiert.

von dpa

23. Mai 2019, 13:17 Uhr

Die Polizei konnte den Mann in seinem Dorf unweit der A19 ausfindig machen. «Sein Verhalten erweckte den Verdacht, dass er nicht in der Lage gewesen ist, am Straßenverkehr teilzunehmen», hieß es. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Fahrerlaubnisbehörde solle die Fahreignung prüfen.