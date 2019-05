Kriminalität : 90-Jährige im Pflegeheim bestohlen: Suche dauert an

von dpa

20. Mai 2019, 15:00 Uhr

Unbekannte haben eine 90 Jahre alte Frau mit Rollator in einem Seniorenheim in Neubrandenburg bestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird in dem Zusammenhang nach einer Frau und einem Mann gefahndet, die jeweils etwa 50 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Der Mann habe die Rentnerin am Samstag im Flur des Pflegeheimes mit Fragen nach Bewohnern und dem Zeigen auf Briefkästen abgelenkt. Die Frau soll in der Zwischenzeit die Geldbörse «mit etwas Bargeld» aus einem Stoffbeutel der 90-Jährigen, der am Rollator hing, gestohlen haben. Das Paar habe fluchtartig das Gebäude verlassen, die Geschädigte den Verlust aber erst später bemerkt.