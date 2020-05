von dpa

14. Mai 2020, 18:46 Uhr

Eine 88-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag auf einem Parkplatz in Greifswald mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 74-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz in Richtung Ausfahrt, teilte die Polizei mit. Die Radfahrerin habe das Fahrzeug nicht bemerkt und sei dagegen gefahren.