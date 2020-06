Notfälle : 78-Jährige vergisst Handtasche mit 1600 Euro: Polizei hilft

von dpa

05. Juni 2020, 11:44 Uhr

Polizisten haben einer vergesslichen Seniorin aus Hessen vor dem Verlust von 1600 Euro bewahrt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag erklärte, war die 78 Jahre alte Frau aus Frankfurt am Main am Donnerstag mit dem Zug bis Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) gefahren und dort ausgestiegen. Dabei habe sie jedoch ihre Handtasche unter dem Sitz stehen lassen. Die alarmierte Bundespolizei fand die Handtasche mit 1600 Euro in bar bei der Ankunft des Zuges in Schwerin. Die Rentnerin habe den Fund inzwischen überglücklich wieder abholen können, hieß es.