Unfälle : 76-jähriger Radfahrer bei Unfall in Trassenheide verletzt

von dpa

29. Juni 2019, 13:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Trassenheide auf Usedom ist ein 76 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Der Senior sei am Samstag beim Abbiegen zu weit nach links geraten und mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 51-jährige Autofahrer habe in Gegenrichtung abbiegen wollen. Der Radfahrer wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht.