Unfälle : 65-Jährige stirbt nach Kollision mit Baum

von dpa

21. Juli 2019, 09:20 Uhr

Eine 65-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend auf der B195 nahe Zarrentin im Landkeis Ludwigslust-Parchim gegen einen Baum geprallt und tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam sie im Bereich der Ortschaft Klein Zecher aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidierte frontal mit einem weiteren. Die Frau zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch am Unfallort verstarb. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Die B195 wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.