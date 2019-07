Kriminalität : 61-Jähriger in Malchin getötet: Tatverdächtige schweigen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) schweigen die Tatverdächtigen zu den Vorwürfen. Der 39-Jährige Deutsche und sein 16 Jahre alter Sohn, gegen die am Wochenende Haftbefehle wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags erlassen wurde, äußerten sich beim Haftrichter nicht dazu, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes Neubrandenburg am Montag sagte.

von dpa

01. Juli 2019, 10:24 Uhr

Die Leiche eines 61-Jährigen war am Freitagabend am Ende eines Polizeieinsatzes in einem Hinterhof in Malchin gefunden worden. Die Tatverdächtigen und das Opfer sollen sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gekannt haben, und es soll einen Streit gegeben haben.

Die Beamten waren am Freitagabend von Anwohnern wegen eines mutmaßlichen Randalierers angefordert worden. Sie fanden den 39 Jahre alte Tatverdächtigen und neun beschädigte Autos vor. Der Mann habe beim Eintreffen der Polizei den Streifenwagen mit einer Schaufel und die Beamten mit einem 30 Zentimeter langen Messer sowie einem Beil angegriffen. Erst als Polizisten vier Warnschüsse abgaben, ließ der Mann sich abführen. Auch sein Sohn, der bei der Attacke dabei war, wurde festgesetzt.

Kurz danach wurde der Tote gefunden. Die Sachbeschädigungen an den Autos ereigneten sich in der Nachbarstraße des Fundortes. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Toten veranlasst.