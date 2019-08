Notfälle : 59-Jähriger stirbt bei Badeunfall auf Usedom

von dpa

18. August 2019, 08:34 Uhr

Ein 59 Jahre alter Mann ist auf der Insel Usedom beim Baden in einem See ums Leben gekommen. Er sei am Samstagnachmittag nicht vom Schwimmen im Wolgastsee in Korswandt (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zurück gekommen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe kurz darauf den leblosen Mann im Wasser gefunden. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Nach Angaben der Polizei stammte der Verunglückte von der Insel.