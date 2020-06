Unfälle : 58-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf A 20

von dpa

11. Juni 2020, 08:24 Uhr

Ein 58-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 bei Grimmen tödlich verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Auto kurz vor der Ausfahrt Grimmen-Ost (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Sein Wagen kollidierte mit mehreren Leitpfosten und dem Mast einer elektronischen Anzeigetafel. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck war nach dem Unfall am Mittwoch zeitweise voll gesperrt.