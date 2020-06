Notfälle : 45-Jähriger aus Malchow treibt leblos im Malchower Recken

von dpa

28. Juni 2020, 15:42 Uhr

Ein lebloser Mann ist im Malchower Recken im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gefunden worden. Ein Zeuge hatte Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen über die zwischen dem Petersdorfer See und dem Malchower See treibende Wasserleiche informiert, wie die Polizei mitteilte. Versuche, den 45-Jährigen aus Malchow wiederzubeleben, seien erfolglos geblieben. Warum der Mann ertrank, war zunächst unklar. Es gebe bislang keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hinweisen. Die Kriminalpolizei ermittelt, um die der Todesumstände zu klären.