Prozesse : 44-Jähriger gesteht Tötung einer Rentnerin in Güstrow

Das Verbrechen hat die Menschen in Güstrow aufgeschreckt. Eine Rentnerin wird mit einer Gartenschere getötet - nun gesteht ein 44-jähriger Mann vor Gericht die Tat.

von dpa

14. Mai 2020, 17:24 Uhr

Mit einem Geständnis noch vor der Verlesung der Anklage hat am Donnerstag vor dem Landgericht Rostock der Prozess gegen einen 44-jährigen Mann wegen Totschlags an einer 79 Jahre alten Rentnerin in Güstrow begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus der Ukraine stammenden Mann vor, im September 2019 die Frau in ihrem Einfamilienhaus getötet zu haben, weil sie ihm kein Geld oder Lebensmittel geben wollte, als er bei ihr klingelte. Er kannte sie seit 2017 von einem zufälligen Treffen, wobei er auch ihre Adresse erfuhr. Seitdem unterstützte sie ihn offenbar gelegentlich mit Geld und Lebensmitteln.

Nach eigenen Angaben jedoch brachte er die Frau um, weil sie über ihn die Lüge verbreitet habe, er habe bei ihr gebettelt. Das habe ihm eine gemeinsame Bekannte erzählt, berichtete der Angeklagte. Da sei er durchgedreht. Mehrfach nannte er es «unverschämt», über ihn Lügen zu verbreiten. Auch sei das Opfer selber schuld, ihm seine Adresse genannt zu haben. Der Angeklagte ist gehörlos, stammt aus der Ukraine und hatte 2016 in Deutschland Asyl beantragt. Seine Angaben wurden von einem Gebärdendolmetscher übersetzt.

Laut Anklage suchte der Mann die ehemalige Lehrerin am 19. September 2019 auf. Als er abgewiesen wurde, warf er demnach eine Gehwegplatte gegen die geschlossene Haustür. Als die Rentnerin versuchte, die noch offene Kellertür zu schließen, traf sie erneut auf den Angreifer. Dort habe er sie mit mindestens vier Schlägen und einem Stich mit einer rostigen Gartenschere getötet, berichtete der 44-Jährige. Vor der Tat habe er zehn Dosen Bier getrunken. Nach der Tat hielt er sich kurze Zeit im Haus auf und versuchte seine Spuren zu beseitigen, bevor er flüchtete. Das sei «clever» gewesen, sagte der Angeklagte über sich selbst.

Die Tote wurde kurze Zeit später von ihrem Ehemann gefunden. Der mutmaßliche Täter wurde noch am selben Abend festgenommen. Er ist in Deutschland mehrfach vorbestraft. Nach eigenen Angaben hat er in der Ukraine 18 Jahre Haft wegen des Mordes an einem Polizisten verbüßt. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt. Mit einem Urteil wird Mitte Juni gerechnet.