Film : 30. Filmkunstfest im Internet: Start kurz nach Mitternacht

Das 30. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern ist nach der Absage wegen der Corona-Krise in Teilen ins Internet verlegt worden und beginnt in der Nacht zu Dienstag kurz nach Mitternacht. Dann werden die ersten vier Spielfilme und ein Kurzfilmblock freigeschaltet, wie Filmkunstfest-Sprecher Max-Peter Heyne am Montag sagte. Zuschauer könnten sie für jeweils 4,99 Euro Streaminggebühr anschauen. Bis Montagnachmittag habe es bereits rund 900 Buchungen gegeben. «Das ist eine sehr schöne Zahl.»

von dpa

04. Mai 2020, 15:19 Uhr

Bis Samstag wollen die Organisatoren nach und nach insgesamt 29 Programme aus den verschiedenen Reihen des Filmkunstfestes ins Netz stellen. Dazu zählen Streifen, die in Mecklenburg-Vorpommern gedreht wurden, ebenso wie Produktionen aus dem diesjährigen Gastland Finnland. Auch einige Filme, die in den Wettbewerben laufen sollten, sind darunter. Es werde dieses Jahr keine Jury und damit auch keine Preise geben, sagte Heyne. Allerdings soll dem Publikum die Möglichkeit gegeben werden, seinen Lieblingsfilm zu küren.

Das Motto des diesjährigen 30. Filmkunstfestes lautet: «#filmkunstzuhause». Am Sonntagabend hatten nach Angaben Heynes bereits knapp 300 Menschen am Testlauf mit einem Kurzfilm im Netz teilgenommen. Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern gilt als größtes Publikumsfestival in Ostdeutschland. Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 19 000 Besucher.