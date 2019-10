Unfälle : 24-Jähriger schießt sich langen Nagel ins Bein

von dpa

07. Oktober 2019, 16:06 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Montagmorgen ein 24 Jahre alter Arbeiter in einer Tischlereiwerkstatt in Neubrandenburg verletzt. Wie die Polizei mitteilte, schoss sich der Mann mit einem Tacker versehentlich einen acht Zentimeter langen Nagel in den Oberschenkel. Der Verletzte sei zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Neubrandenburg gebracht worden.