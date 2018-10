Kriminalität : 21-Jähriger von Fahrrad gezerrt und ausgeraubt

von dpa

13. Oktober 2018, 14:36 Uhr

Ein 21-Jähriger ist von zwei Männern in Greifswald von seinem Fahrrad gerissen, geschlagen und ausgeraubt worden. Der junge Mann war am frühen Samstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Täter ihn vom Rad gezerrt hatten, drohten sie mit Gewalt und forderten Bargeld. Der 21-Jährige gab ihnen 50 Euro. Einer der Täter schlug dennoch mehrfach auf sein Opfer ein, bevor beide Männer vom Tatort flohen. Der Radfahrer wurde bei dem Überfall leicht am Oberkörper verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.