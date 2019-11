Verkehr : 19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis flieht mit 180 vor Polizei

Mit 180 Stundenkilometern statt der erlaubten 60 und unter Alkoholeinfluss hat ein junger Autofahrer in Schwerin die Flucht vor der Polizei ergriffen. Der polizeibekannte 19-Jährige sei nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen und habe unerlaubt den Wagen seiner Mutter genutzt, berichtete die Polizei am Montag über den Vorfall vom frühen Samstagmorgen.

von dpa

25. November 2019, 16:35 Uhr

Eine Zielstreife habe den auffällig fahrenden Wagen zum Anhalten aufgefordert und der junge Mann am Steuer zunächst auch so getan, als würde er dem folgen wollen, hieß es. Doch dann drückte er aufs Gaspedal, wie die Beamten mitteilten. Weitere Streifenwagen seien angerückt, der Mann aus Güstrow habe schließlich angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. «In einer Tasche befanden sich Utensilien zum Konsum von Cannabis und ein verbotenes Einhandmesser», teilte die Polizei mit. Die 15 Jahre alte Beifahrerin stand den Angaben zufolge ebenfalls unter Alkoholeinwirkung, sie wurde später von ihrer Mutter vom Polizeirevier abgeholt.