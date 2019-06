Kriminalität : 19-Jähriger in Rostock mit Messer attackiert

von dpa

31. Mai 2019, 11:27 Uhr

In Rostock ist am frühen Freitagmorgen ein 19-Jähriger von zwei Männern attackiert und durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Hintergrund ist nach Polizeiangaben offensichtlich ein Raub. Ein alkoholisierter 17-jähriger Tatverdächtiger konnte ermittelt werden, nach dem zweiten wurde am Freitag gefahndet. Die Stichverletzungen seien nicht lebensbedrohlich, der 19 Jahre alte Mann wurde in einem Krankenhaus behandelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» (online) berichtet.