Kriminalität : 18-Jähriger ohne Führerschein flüchtet mit Motorrad

Bei einer filmreifen Verfolgungsjagd, die auch über einen größeren Kinderspielplatz führte, haben Polizisten in Neubrandenburg einen illegalen Motorradfahrer gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, war der 18-Jährige den Beamten am Montagabend an einer Kreuzung aufgefallen, da sein Motorrad gar nicht zugelassen war. Statt anzuhalten, sei der Mann mit «halsbrecherischer Geschwindigkeit» geflüchtet. Dabei wurden mehrere Ampelkreuzungen bei Rot überfahren, Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet sowie ein Streifenwagen beschädigt.

von dpa

14. Juli 2020, 08:24 Uhr