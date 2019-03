Kriminalität : 18-Jährige getötet: Bisher keine Tatwaffe

Der gewaltsame Tod einer jungen Frau in Zinnowitz (Vorpommern-Greifswald) gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wurden bisher weder eine mögliche Tatwaffe noch ein Tatverdächtiger gefunden. Die Suche nach Spuren im Umfeld des Tatortes sollte am Freitag mit Spürhunden fortgesetzt werden. Es seien mehrere Bekannte der getöteten 18-Jährigen befragt worden, es habe sich aber keine heiße Spur ergeben.

von dpa

22. März 2019, 08:20 Uhr

Eine Bekannte hatte das Opfer, das aus Stralsund stammt, am Dienstagabend in deren Wohnung in Zinnowitz auf der Insel Usedom leblos gefunden und Behörden alarmiert. Sie hatte sie telefonisch nicht erreicht und sich deshalb Sorgen gemacht. Eine Obduktion ergab, dass die 18-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Sie hatte «mindestens eine Stichverletzung», sagte ein Staatsanwalt.

Die Getötete habe in Zinnowitz einen Ausbildungsplatz gesucht, einen großen Freundeskreis und viele Kontakte in den sozialen Medien gehabt. Mehreren Hinweisen werde noch nachgegangen.