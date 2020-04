Brände : 150 000 Euro Schaden bei Brand von Stallgebäude

von dpa

08. April 2020, 17:31 Uhr

Beim Brand eines Stallgebäudes in Zirzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch ein Schaden von 150 000 Euro entstanden. Tiere seien nicht zu Schaden gekommen, da das Stallgebäude ausschließlich zum Lagern von Heu und Stroh genutzt wurde, teilte die Polizei mit. Das 60 Meter lange Gebäude sei bei dem Feuer zerstört worden. Es entstand so starker Rauch, dass die Bevölkerung in Zirzow mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert wurde, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache war zunächst unklar.