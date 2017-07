Bei einer Messerattacke an einem Hotelstrand in Ägypten sind zwei Deutsche Frauen getötet worden. Das berichtete der ägyptische Staatliche Informationsservice (SIS) am Freitagabend. Der Angriff ereignete sich in dem Ferienort Hurghada am Roten Meer.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 23:09 Uhr