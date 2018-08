von dpa

26. August 2018, 16:37 Uhr

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps gewonnen. Mit seinem fünften Saisonsieg verkürzte der Ferrari-Pilot am Sonntag seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf den britischen WM-Führenden Lewis Hamilton im Mercedes.