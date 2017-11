von dpa

erstellt am 16.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Der Elektrokonzern Siemens will in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte weltweit 6900 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Dies gab das Unternehmen am Donnerstag in München bekannt.