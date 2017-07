Der Schriftsteller Peter Härtling ist tot. Der vielfach ausgezeichnete Autor sei am Montag im Alter von 83 Jahren in Rüsselsheim gestorben, teilte eine Sprecherin des Verlags Kiepenheuer & Witsch in Köln mit.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 12:27 Uhr