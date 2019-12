von dpa

19. Dezember 2019, 15:35 Uhr

Einer Koalition von CDU, Grünen und SPD steht in Sachsen nichts mehr im Weg. Als letzte Partei stimmten die Grünen am Donnerstag mit sehr großer Mehrheit dem Bündnis zu. Der Vertrag soll am Freitag unterzeichnet werden.