erstellt am 31.Okt.2017 | 21:38 Uhr

Bei einem noch ungeklärten Zwischenfall mit einem Fahrzeug in New York hat es am Dienstag nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Das Fahrzeug sei im Süden von Manhattan auf einen Fahrrad- und Fußgängerweg gefahren, teilte die Polizei per Kurznachrichtendienst Twitter mit.